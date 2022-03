Zahrajte si multiplayer Call of Duty: Vanguard dva týdny zdarma

Free Access, jak se akce jmenuje, zahrnuje vybrané multiplayerové mapy a režimy. Hrát zdarma půjde na všech platformách, a to od 30. března do 13. dubna. V případě, že si následně pořídíte plnou verzi, se vám veškerý dosažený postup přenese.

„Jaro je konečně tady a jak lépe oslavit změnu ročních období než zapojením se do epické hry Call of Duty: Vanguard v režimu pro víc hráčů. Pozvěte své přátele, aby se zapojili do akce díky vůbec prvnímu dvoutýdennímu bezplatnému přístupu,“ lákají tvůrci.

Na výběr budou nejenom oblíbené původní mapy jako Shipment či Das Haus, ale také dvě nové z druhé sezony. Casablanca láká rušným tržištěm s řadou vertikálních bojů, zatímco v Gondole se mohou hráči projet kabinkovou lanovkou. V Alpách se odehrávají také boje na velké mapě s vozidly s cílem dobýt všechny základny.

„Call of Duty: Vanguard nijak výrazně nevybočuje ze zaběhlých pořádků a přináší další porci toho, na co jsou její fanoušci dlouhodobě zvyklí,“ napsali jsem v recenzi na Bonuswebu. Ačkoli se i tento díl zařadil mezi nejprodávanější hry loňského roku, vysoká očekávání Activisionu nenaplnil. Začíná se také mluvit o tom, že řadový díl Call of Duty nebude vycházet každý rok.