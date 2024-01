Britská armáda chtěla verbovat brance skrze hru Fortnite

Britská armáda se dlouhodobě potýká s nedostatečným zajištění personálních stavů. Jen za poslední rok přišla o více než dva tisíce stálých zaměstnanců a magazín Defense Post uvádí, že má nyní nejméně lidí od Napoleonských válek. Je tak pochopitelné, že se náboráři snaží přesvědčit mladé lidi k naverbování všemi možnými způsoby, pokus využít k propagaci populární střílečku Fortnite ovšem nedopadl příliš dobře.

Autoři kampaně vytvořili pomocí běžně dostupných editačních nástrojů vlastní virtuální ostrov, na kterém postavili improvizované cvičiště. Herní postavy tam mohly překonávat jakousi opičí dráhu, zastřílet si na střelnici anebo prolamovat nepřátelské šifry. Na tomto místě se pak mělo uskutečnit soupeření dvou týmů vedených populárními streamery, kteří se zřejmě měli snažit sledující přesvědčit, že služba v armádě je skvělá zábava.

Že to nebyl úplně dobrý nápad se ukázalo už po zveřejnění prvního traileru. Hra je totiž k dispozici pro děti od třinácti let, mnoho lidí tak argumentovalo tím, že armáda cílí svoji „propagandu“ na nezletilé. O zákazu propagace vstupu do armády se ostatně výslovně píše v oficiálních pravidlech pro vytváření nového obsahu, takže by společnost Epic celou akci stejně ani nepovolila.

Po přívalu kritiky se tak celá akce nejspíše ruší. Všechny pozvánky zmizely ze sociálních sítí a to jak těch armádních, tak i u streamerů, kteří se měli zúčastnit.

Autory neúspěšné kampaně tak může těšit snad jen to, že nejsou první, kdo ve snaze oslovit počítačové hráče pohořel. Ještě větší ostudu si před pár lety uřízla americká armáda, když se s nimi snažila komunikovat skrze „jejich“ platformy jako je Discord a Twitch (psali jsme tady).