Ruské vojáky v Battlefieldu ponecháme, odmítají vývojáři škrty

Na válku na Ukrajině zareagovala většina herních studií. Mnohá přestala v Rusku poskytovat své služby a přispěla na humanitární účely, jiná v tichosti odstranila ruskou symboliku nebo pozdržela vydání své hry (viz náš článek). Nejdál asi zašlo vydavatelství Electronic Arts, když ze svých sportovních her FIFA a NHL vyloučilo všechny ruské sportovní kluby.

Polovina hráčů v každé partii vždy musí hrát za Rusy.

Na úplný zákaz všeho ruského v počítačových hrách to však nakonec nevypadá, protože Rusko i nadále zůstane jednou z bojujících stran v online střílečce Battlefield 2042.

Pravdou je, že jeho odstranění by vyžadovalo radikální předělání, protože celá hra je o fiktivní válce mezi USA a Ruskem. „Provedli jsme audit a upravili obsah (ve hře i v marketingu), abychom zohlednili situaci ve východní Evropě. Ruské a americké frakce, jak jsou dnes zastoupeny v Battlefieldu 2042, budou ve hře i nadále. Situaci průběžně sledujeme a v případě potřeby ji přizpůsobíme,“ vyjádřil se mluvčí Electronic Arts pro magazín Eurogamer.

Vývojáři Battlefieldu už byli za pojmenování ruského vojáka kritizováni ještě před začátkem války.

Pravdou je, že skomírající Battlefield teď potřebuje úplně něco jiného než přemalovávání vlaječek, ani nedávno spuštěná první sezona totiž neodstranila všechny výtky, které fanoušci vůči poslednímu dílu zavedené série mají (viz naše recenze).

Mimochodem lidé kritizovali vývojáře ještě před započetím války na Ukrajině. Autoři totiž jednoho z ruských vojáků pojmenovali termínem „Malý zelený mužíček“ (Little Green Man), což je zažitý ironický název pro profesionální ruské vojáky, kteří bez oficiálních vojenských insignií operovali na území Ukrajiny během války v Donbasu v roce 2014. Je to dlouhodobě zavedený termín, který má dokonce i své heslo na Wikipedii a tak mnozí hráči vnímali jeho přítomnost ve hře jako urážku. Electronic Arts tehdy stížnostem vyhověli a vojáka přejmenovali (viz náš článek).