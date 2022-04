Ruská vojačka z Overwatche se nenápadně zbavila písmene Z na brnění

Společnost Blizzard v tichosti odstranila písmenko Z ze dvou druhů brnění, používaných vojačkou Zaryou z oblíbené online střílečky Overwatch. Důvodem jsou samozřejmě negativní konotace, které tento znak vyvolává od samého začátku války na Ukrajině. Ač se mnozí přou o jeho skutečném významu, stal se jakýmsi novým hákovým křížem a symbolem lidí podporujících ruské okupační síly.

Aleksandra Zaryanová, jak zní Zaryino občanské jméno, plní v univerzu hry roli tzv. tanka, tedy postavy s vysokou odolností, která tým podporuje především silnou palebnou silou. Podle scenáristů pochází se Sibiře a než pozvedla zbraň na ochranu svých krajanů, zvítězila v několika vzpěračských soutěžích. Zajímavostí je, že se kvůli své mohutné postavě a výrazně obarveným vlasům stala ikonou homosexuálních fanoušků hry a o jejích sexuálních preferencích se vedou poměrně vážné debaty.

Ať už je to jakkoliv, písmeno Z je dnes natolik ožehavým tématem, že proti jeho odstranění víceméně nikdo neprotestoval. Anebo už si lidé jednoduše zvykli, minulý rok totiž úpravou prošel i kovboj Jesse McCree. Ten se musel přejmenovat, protože nesl jméno jednoho z vývojářů zapletených do kauzy sexuálního obtěžování, která dosud otřásá celou společností Activision Blizzard (viz náš článek).

Mimochodem, když jsme u toho písmene Z, rádi bychom jako herní server připomněli, že takto jednoduše byla pojmenovaná i vynikající RTS od Bitmap Brothers z roku 1996. Na Steamu i v GOGu ji stále najdete, takže doporučujeme nákup, než ji smažou.