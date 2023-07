Baldur’s Gate 3 má třikrát více slov než knižní trilogie Pána prstenů

Více než dvacetileté čekání se blíží ke svému konci, pokračování legendárního RPG Baldur’s Gate vyjde již 3. srpna. Tedy alespoň pokud máte v plánu hrát na PC, playstationová verze totiž vyjde o měsíc později, xboxová pak v tuto chvíli ještě ani oficiální datum nemá.

Příběh hry se bude hodně větvit podle vašich rozhodnutí.

Jestli už vypisujete v práci dovolenku, abyste se mohli do hry pořádně ponořit, možná byste si to měli pořádně rozmyslet. Hrozí totiž, že už by vám žádné další volno nezbylo ani na Vánoční svátky. Vývojáři z Larian Studios od začátku dávali najevo, že hra bude velká, a když nyní představili konkrétní čísla, došlo nám o jaký kolos půjde.

Scenáristé napsali pro hru třikrát více textu, než má celá trilogie Tolkienova Pána prstenů dohromady. Celkem obsahuje 174 hodin filmových (tedy nehratelných) scén, což je zase pro srovnání více než všechny díly seriálu Hra o trůny.

Samozřejmě díky bohatému větvení příběhu uvidíte z této nálože jen zlomek, i tak byste se do konce neměli dostat dříve než za 75 hodin, poctiví hráči plnící všechny nepovinné úkoly však ještě za mnohem déle. To je po pravdě až děsivé množství obsahu, už teď trochu lituji kolegu, který se k recenzování upíše. Na druhou stranu z pohledu fanouška je to samozřejmě skvělé, dosavadní tvorba Larianů totiž naznačuje, že si dokážou vysokou laťku kvality udržet od začátku až do konce.To je totiž něco, čeho se u podobně rozlehlého Starfieldu trochu bojíme (viz náš článek).

Pokud si o hře chcete přečíst více, doporučujeme naše dojmy z návštěvy vývojářů.