Pouhé 1,37 % hráčů Baldur’s Gate 3 nemělo zájem o sex

Předběžný přístup do Baldur‘s Gate 3 by mohl sloužit jako modelový případ toho, jak má tato distribuční metoda správně vypadat. Ano, ve hře chybí většina obsahu a i to, co je zatím hotové, je skrz naskrz prolezlé chybami (viz naše preview), ti nejvěrnější fanoušci však mají možnost se na pokračování kultovní značky přímo podílet.

Podle rozkreslených návrhů to vypadá, že by sexuální scény mohly být docela výživné.

Nejen tím, že dělají bezplatné betatestery, ale na základě jejich chování vývojáři vědí, které prvky fungují a je o ně zájem. A o výsledky svých zjištění se neváhají podělit.



Nedávno projevili zklamání nad tím, že hráči málo využívají všechny možnosti editoru a své postavy dělají nudně konvenční (psali jsme tady). Nejnovější statistiky jsou ještě zajímavější.

„Jen 1,37 procenta hráčů se rozhodlo spát o samotě,“ píše se na oficiální stránce. Je tak patrné, že romantické příběhové linie nejsou pro většinu lidí jen nedůležitou nadstavbou nad „opravdovým“ dobrodružstvím, ale zásadní složkou hratelnosti. Však jim také tvůrci věnují spoustu pozornosti.

Bohužel, sexuální scény v tuto chvíli ještě nejsou hotové a tak vás čeká jen tato obrazovka.

Už v předběžném přístupu si můžete vybrat hned několik potenciálních milostných partnerů, minimálně se dvěma z nich lze mít sex. Byť zrovna tato část ještě potřebuje od autorů spoustu práce.

Další zajímavou informací je to, že si lidé více než 400 000 krát pohladili psího společníka. Jde tak jednoznačně o pomrknutí na správce twitterového profilu @CanYouPetTheDog, který se této problematice věnuje vskutku pečlivě (viz náš článek).