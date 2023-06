Jsou kultovní a nezapomenutelné. Ale tyto videoherní série už měly skončit

Ano, existují i laciné nezávislé projekty. A ano, videoherní ocenění od různých porot udělají tvůrcům jistě radost. Ale hlavní prostě je, abyste nakonec skončili v černých číslech.

Nikdo samozřejmě nemůže tvůrcům (a vydavatelům) vyčítat, že chtějí uspět i z ekonomického hlediska. Co se jim vyčítat dá, je to, že dojí oblíbenou značku až na dřeň, přestože je jasné, že už dávno vyčpěla. Jednoduše vývojáři vaří podle stejného receptu, aniž by se snažili byť jen o drobnou inovaci. A ne, přidání nového skinu inovací opravdu není.

Kterých herních sérií se to podle nás týká? U kterých věříme, že by bylo lepší, kdyby skončily? Nebo si aspoň daly na dlouhou dobu pauzu, dokud tvůrci nepřijdou s něčím, co vdechne značce novou mízu?