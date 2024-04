RECENZE: Druhá řada seriálu Halo je rouhání a facka fandům videoher

My máme rádi Halo, vy máte rádi Halo, ale tvůrci seriálu založeného na jedné z nejlepších FPS sérií všech dob evidentně ne. Takhle zbabrat v podstatě dokonalou látku, která válela nejenom v původní videoherní podobě, ale uspěla také na celé čáře ve světě knih, je provar epických rozměrů. První sérii jsme fandili, ale zklamala nás. Přesto jsme chtěli k druhé přistoupit s otevřenou myslí a dát jí šanci. Bohužel jsme se opět zklamali.

Co člověk, to názor a každá recenze je svým způsobem subjektivní. Jenže v Bonuswebu jsme fandové série od vydání prvního Xboxu a Halo knihy máme načtené lépe než povinnou četbu, takže skrýt zděšení z toho, jak bídně druhá série dopadla, prostě nedokážeme. Měla být o dost lepší, slyšeli jsme. Ostře a hlasitě nesouhlasíme.

Halo s českým dabingem

Start druhé řady se zaměřuje na příhody seriálové verze Sparťana Johna-117 alias Master Chiefa půl roku po konci té první. Než se vrhneme na zmatený děj, který potápí naprostá scenáristická impotence a znalost loru tak maximálně z YouTube walktrough první hry, sluší se zmínit, že je toto dílo pochybných kvalit dostupné oficiálně v Česku. A to obě jeho řady.

Seriál Halo (2. řada) Seriál Halo (2. řada)

Streamovací služba Paramount+ zde sice zastoupená není, práva však má čím dál tím populárnější VOD SkyShowtime, které se zaměřuje na nabídku v drtivé většině lokalizovanou do češtiny v podobě dabingu. Ten má i Halo. A nebudeme si tu hrát na hejtry, jak je tomu na našich sociálních sítích zvykem. Je to dobře. Preference každého diváka jsou různé a my moc dobře víme ze statistik návštěvností kin, jak je u nás dabing důležitý.

Druhá strana mince Ondřej Zach Chápu zklamání kolegy Emana coby hardcore fanouška, sám to tak černě nevidím. Už při sledování první série bylo jasné, že to z toho nejlepší adaptace podle videohry nebude, nicméně jako televizní sci-fi na oddech to fungovalo. Druhá řada je o něco málo horší. Příběhově přitom zpracovává, snad až příliš překotně, řadu dramatických událostí. Uznávám, že některé příběhové zkratky a klišé jsou hrozné, nejvíc mi ovšem vadila změna Cortany, na jejíž novou podobu jsem si bohužel nedokázal zvyknout. A ten až nechtěně vtipný patos. Pablo Schreiber mi ale sedl a Natascha McElhoneová je výborná. K vidění je řada poutavých pasáží, řeší se zajímavá morální dilemata a i ta hluchá místa nejsou tak hrozná, abych chtěl seriál vypnout. Naopak jsem se každý pátek docela i těšil na nový díl. Jestli vznikne třetí řada, budu se dívat dál. Hodnocení: 65 %

V češtině říkají Master Chiefovi náčelník, což je za nás naprosto v pořádku. Stejně, jako když ho jeho spolubojovníci nazývají „šéfe“, což je v angličtině zkráceně Chief. Mimozemskému společenství Covenant se tu zase nadává Úmluva. Smečka, jak se mu říká v knihách, zní přitom o tolik lépe. Celkově jsou překlad i samotný dabing spíše průměrné. Takže děj se od konce první série posunul kupředu.

John a umělá inteligence Cortana byli od sebe odděleni. Zde seriál selhává na celé čáře. I ti nejméně zapálení fanoušci vědí, že je John nevysloveně, ale přesto velmi okatě zamilovaný do své parťačky – umělé inteligence. Jejich vztah se v druhé sérii vyvíjí jenom minimálně a Cortana je až příliš upozaděná. A kdyby se vám zdálo, že vypadá úplně jinak, než CGI hrůza z první série, oči vás nešálí.

Master Shieeet

Naše milovaná Jen Taylor, která mluví Cortanu v oblíbených videohrách poskytla v první sérii svůj hlas a motion capturing. Tentokrát je to pouze původní dabing. Hyperinteligentní umělou inteligenci hraje irská herečka Christina Benningtonová, která se nikterak nepředvádí. Stejně jako zbytek obsazení v čele s Pablem Schreiberem jako Master Chiefem. Nevlastní bratr mnohem zkušenějšího herce Lieva Schreibera měl raději strávit více času v herecké škole než v posilovně.

Halo totiž podle vlastních slov hrál v mládí pouze u kamaráda, protože neměl Xbox. Je to znát. Podle nás vůbec nepochopil komplexní charakter Johna – dětského vojáka s pošramocenou psychikou. Jeho macho verze Sparťana 117 selhává na celé čáře. Zbytek obsazení taky nezaujme a to ani ostřílení herci jako Natascha McElhoneová (Californication) nebo Bokeem Woodbine (Fargo).

Seriál Halo (2. řada) Seriál Halo (2. řada)

Pokud vás v první sérii štvalo, jak často si Master Chief sundává helmu, tak nezoufejte, v té druhé na sobě brnění Mjolnir prakticky nenosí. Na Johna se můžete těšit například v neslušivé vestičce a tričku nebo zimní bundě z výprodeje. Jujky, to je přesně to, co jsme chtěli! Druhou sérii navíc sužuje to samé, co první. Pouze první a poslední díl stojí za to, zbytek je nuda k uzívání. Nedokážeme pochopit, jak v seriálu Halo, jehož předloha má jeden z nejpropracovanějších lorů ve světě videoher, se filmaři uchylují k vatě.

A té je v druhé řadě více, než je zdrávo a v některých dílech se neděje vůbec, ale vůbec nic. Opravdu nepřeháníme, když tvrdíme, že jsme měli problém tuto řadu zhlédnout a to má jenom 8 epizod – tedy o jednu méně než první sezona. Vedlejší dějové linky postav jako Makee, Kwan Ha a Soren jsou bídné a obešli bychom se bez nich. A to, co udělali z Arbitera, je hnus!

Nevyužitý pád Cíle

Nejsmutnější je, že seriál zachycuje nejvýznamnější událost z Halo universa před objevením prvního prstence, a to pád Cíle. Ano, jde po Zemi o nejznámější lidskou planetu, jejíž zničení bylo geniálně popsáno v knize Erica S. Nylunda Halo: Zkáza Cíle a stejnojmenné hře Halo: Fall of the Reach. Ta byla rozloučením původních vývojářů Bungie s kultovní sérií, ze které chtěl Microsoft vyždímat více, než se jim líbilo.

Zasklení Cíle Smečkou je téma, které by vydalo na celou jednu řadu seriálu, přičemž zde je to pouze jeden díl. A ještě k tomu není zpracování této epické bitvy takové, jaké by si zasloužilo být. Přesto fandové ocení přítomnost spousty známé techniky a zbraní. Ať už je to vystřelovací hák z Halo: Infinite nebo klasiky typu jehlicovitý Needler a plasmový meč. Poprvé se taky v seriálu objeví tank Scorpion, dorazí i Sparťani třetí generace nebo Brut s gravitačním kladivem. A taky Flood.

Scény jako Master Chief vs. neviditelní Eliti jsou super, ale pár těchto světlých momentů celý seriál neutáhne. Speciální efekty jsou navíc dost nevyrovnané. Něco vypadá hezky, něco naopak vůbec. Třeba budete jiného názoru. Seriál je nyní už celý ke zhlédnutí na SkyShowtime, tak si můžete udělat názor sami. Třetí řada zatím ohlášena nebyla a rozhodně bychom se bez ní už obešli. Zde však rozhodne sledovanost a ne recenze.

Klady Zápory + První a poslední díl

+ Spousta známých zbraní a techniky

+ Má to český dabing - Ještě horší než 1. série

- Otřesný Master Chief

- Český dabing a překlad nejsou nic moc

- Spousta vaty

- Nezajímavé vedlejší dějové linky

- Dostatečně nevyužitý pád Cíle a Cortana

Hodnocení: 30 %