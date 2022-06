RECENZE seriálu Halo: Master Chief ukázal tvář, měl sex a pohnojil kánon

Miliardová sci-fi franšíza Halo patří ke stálicím světa videoher. A nejenom k jeho. Knižní adaptace jsou tak povedené, že podle té první dokonce následně vznikla hra Halo: Reach. Proč by tedy příběh o boji lidstva s krvelačným mimozemským společenstvím nazvaným Smečka (Covenant), v jehož středu stojí geneticky vylepšený voják John-117 alias Master Chief, nemohl fungovat jako seriál? Zvlášť, když naše dojmy z první epizody Contact (Kontakt), která ho slušně odstartovala i přes částečné nerespektování předlohy, byly převážně pozitivní? Mohl, ale nakonec se mu to nepovedlo.

Nastolené tempo se totiž hitu streamovací služby Paramount+ podle nás nepodařilo udržet. Ve skutečnosti sklouzlo několikrát do vod totální nudy. Nemalá část seriálu je prostě vata. Co všechno se pokazilo?

Časová linie Silver

Seriálové Halo není věrnou adaptací herní předlohy. Naopak se jeho tvůrci, kteří s veleúspěšnými hrami podle všeho nemají téměř žádné zkušenosti, vydali vlastní cestou. Vytvořili takzvanou časovou linii Silver, které se přezdívá podle týmu supervojáků Sparťanů, kteří v něm vystupují.

Silver tým zde tvoří protagonista John-117, chladnokrevný Vannak-134, odtažitá Riz-028 a zvídavá Kai-125, kterou jsme si vážně oblíbili. I tito Sparťané svedou se Smečkou nejednu lítou bitvu ve snaze získat artefakty, které by je zavedly k záhadnému prstenci Halo obestřenému nejedním tajemství. Na obrazovce se objeví i další známé postavy jako matka programu Sparťan Catherine Halseyová, kapitán lidské frakce UNSC Jacob Keyes i jeho dcera Miranda Keyesová. K vidění je i Johnův dávný kamarád Soren-066 a chybět nemůže ani fanoušky milovaná umělá inteligence Cortana.

Nové postavy Makee, což je mladá žena, kterou jako dívku unesla Smečka, a rebelka z Madrigalu Kwan Ha, jsou tu vážně navíc. Zvláště druhá jmenovaná. Celá sedmá epizoda Inheritance (dědictví), která je jí věnovaná, je hotové utrpení. A totální vata, která zdržuje hlavní dějovou linku. Pablo Schreiber je rozhodně jiný Master Chief, než jakého známe z videoher.

Je rozhodně lidštější. Ve své roli není špatný, ale že bychom se z něho posadili na zadek, to tedy rozhodně ne. Navíc dělá věci, které by si mohl odpustit. Nápad s odstraněním čipu, který potlačuje emoce, není vůbec marný. Ale že by při jeho extrakci v třetí epizodě Emergence (Objevení) musel na diváky špulit zadek, to tedy opravdu ne. Navíc není jediný, kdo své pozadí v seriálu odhodí. Ještě laciněji pak působí jeho první sex v osmé epizodě Allegiance (Oddanost).

Bez sexu by se Halo obešlo

Jenže intimní scéna je zde jako pěst na oko – naprosto zbytečná a trapná. Celému obsazení vévodí jednoznačně Natascha McElhoneová jako doktorka Halseyová. Johnova mateřská figura se postupně mění v šílenou vědkyni, která vyšším dobrem obhajuje spáchaná zvěrstva, ve kterých má sama prsty. Halseyová nikdy nebyla klaďas, ale vyloženě záporná postava, kterou je v seriálu, ve hrách ani knihách též nebyla. Zde je na náš vkus až moc zlá.

Halo Spojené státy americké, 2022 Scénář: Steven Kane, Kyle Killen Hrají: Pablo Schreiber, Shabana Azmi, Natasha Culzac Hodnocení: 40 %

Umělá inteligence Cortana, se kterou má ve videohrách Master Chief velmi zvláštní a intimní vztah (je do ní zamilovaný?), v seriálu též vystupuje. Dokonce ji dabuje Jen Taylorová, která ji namluvila i v Johnových herních dobrodružstvích. Stejně tak se postarala o její motion capturing. Jenže její digitální podoba je... přinejlepším „meh“. Tvůrci seriálu se snažili, aby vypadala více lidsky a pryč je její fialová/modrá podoba.

Hezká není, naopak je podle nás směšná. Podle reakcí fanoušků na internetu s námi většina lidí souhlasí. Akce je v seriálu pomálu, ale když na nějakou dojde, je slušná. Mluvíme konkrétně o zmiňované první epizodě, pátém dílu Reckoning (Zúčtování) a finále nazvaném Transcendence (Překročení). Akční scény jsou vážně jízda, ale je jich málo. Oceňujeme také, že je v nich vidět spousta techniky a zbraní z videoher. Stejně tak si ceníme, že se kamera párkrát přepnula do pohledu z první osoby, což muselo potěšit každého hráče.

Seriál Halo (2022)

Vizuální efekty jsou na vysoké úrovni. Aby taky ne, když se rozpočet jedné epizody seriálu vyšplhal na 10 milionů dolarů (zhruba 235 milionů korun). Koráby Smečky jsou působivé, stejně jako její zástupci. Uvidíte Elity, Bruty, Chrochty (Grunty) i Legkolo červy a další tvory. Co však seriálu nikdy neodpustíme, je jeho nevýrazná hudba.

Mdlá hudba

Proboha, Halo má ze všech videoher jeden z nejlepších soundtracků vůbec! Možná je i ten úplně nejlepší, tak proč zní seriál tak tuctově? Legendární motiv zazní jenom v náznacích. Následně je zprzněn tuctovými melodiemi.

Velký odklon od kánonu nám nakonec taktéž vadil. Ten videoherní je prostě a jednoduše lepší. První série Halo tak rozhodně není srágora, ale nedosahuje ani průměru. Mezi kvalitní první a poslední epizodou se toho moc nestalo. Místo pro zlepšení v druhé sérii, která již byla ohlášena, tu rozhodně je. Proto neházejme útočnou pušku MA5C ještě do žita. Očekávání však raději budeme držet na uzdě, protože i když jsme se z první sezony nepozvraceli, nelze popřít, že nás zklamala. Rozhodně je však lepší než cokoliv hraného, co bylo z vesmíru Halo natočeno před ní. Na to je lepší zapomenout úplně.

P. S.: Jakákoliv záhadnost kolem Master Chief je totálně tatam. Ne že by si helmu sundával jako na běžícím pásu. To ne. On ji totiž stejně jako zbroj Mjolnir většinou na sobě vůbec nenosí. Tajemná aura jednoho z nejlepších hrdinů videoher je v seriálu fuč. Podle nás je to špatně!