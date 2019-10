Cosplayerku vyloučili ze soutěže, protože ztvárňuje černošskou postavu

Vyrobit opravdu povedený kostým, se kterým se cosplayer může zúčastnit nějaké prestižní události, je práce na stovky hodin. Vymyslet, zrealizovat a nacvičit novou postavu trvá klidně měsíce skutečného času, možnost předvést pak své dílo na velikých pódiích pro tisíce lidí je ale pro mnoho takových nadšenců dostatečnou odměnou.

Cosplayerka Livanart není na cosplayerské scéně nováčkem.

Francouzská cosplayerka, vystupující pod přezdívkou Livanart, však bude o vytoužený potlesk publika ochuzena. Alespoň tedy co se týče prestižní mezinárodní akce EuroCosplay Championships, která se koncem měsíce uskuteční v Londýně. Její ztvárnění postavy Pyka ze hry League of Legends totiž pořadatelům přijde urážlivé a tak jí ze soutěže vyloučili.

Rozhodnutí bylo přijato na základě několika stížností, podle kterých Livanartino zobrazení černošské postavy až příliš připomíná karikaturu černocha, které se někdy říká „blackface.“ Cosplayerka se samozřejmě jakémukoliv nařčení z rasismu brání, naopak prý svým dílem této postavě vyjadřuje respekt. Ostatně nakolik je její performance urážlivá si můžete udělat názor sami ze záznamu jejího vystoupení na letošním finále cosplayerského mistrovství Francie.

Pyke je v univerzu hry harpunářem, který našel smrt v břiše obří žravuchy, poté se ale jako nemrtvý vrátil do ulic, kde se stal ochráncem slabých. Jeho tvář je z většiny zahalena maskou, skutečnou barvu kůže tak prozrazují jen jeho holé ruce a hlava. Po pravdě řečeno je to asi poslední maska, ve které bychom si tuto drobnou zrzku dokázali představit, o to obdivuhodnější její výkon ale je.

Na rozdíl od soutěže Tvoje tvář má známý hlas si Livanart kostým vyrobila sama a neodflákla ho.

Rozhodně se totiž nespokojila jen s tím, že by si obličej namazala na černo a zvýraznila rty, jak můžeme znát například z obskurní show Tvoje tvář má známý hlas.

Naopak, Livanart si kvůli této roli navléká na tělo umělou kůži a na hlavu detailní masku. Už jen proto si mnozí domnívají, že je přirovnání k blackface zcela mimo mísu, protože cosplayerka neparoduje, ale naopak se snaží o co největší věrnost originálu.



Rozhodnutí pořadatelů je obzvláště smutné z toho pohledu, že do konání prestižního mistrovství už nezbývá moc času a cosplayerka nemá čas vytvořit si náhradní kostým. A ani nechce. „Budu dál hrát Pyka, neopustím ho, je jako moje dítě,“ řekla podle BBC s tím, že výroba kostýmu ji přišla na nějakých 3000 Euro (cca 75 000 Kč).

Za Livanart se postavila spousta jejích kolegů, Čech JustJay dokonce ze soutěže na její podporu demonstrativně odstoupil. I drtivá většina široké veřejnosti je na její straně, nicméně pořadatelé si za svým rozhodnutím stojí. Slibují nicméně, že v pravidlech soutěže tuto oblast mnohem lépe ošetří.

Good. Consider tightening your rules to prevent racist cosplays like this from slipping through the qualifiers in the future. — 2spoop4myself♎️worst Libra ever (@ComplexIcarus) 8. října 2019

Troufám si říct, že pro našince je podobné rozhodnutí jen těžko pochopitelné, je však důležité si uvědomit, že zde s podobnou problematikou nemáme žádné historické zkušenosti. EuroCosplay Championships je ale akcí pro globální publikum a z tohoto pohledu se jeho organizátoři rozhodli neriskovat, že by se mohli někoho dotknout. Ostatně v dnešní době nejsou v takto opatrném přístupu ani zdaleka osamocení, podle stejného principu například slavný streamer Ninja odmítá natáčet se ženami (psali jsme tady).

Když se cosplayerka Alžběta Trojanová převlékla za Geralta, nikdo s tím problém neměl.

Podle mnohých je ale naopak rasistický právě takovýto přehnaně korektní přístup. „Kdyby si ten samý kostým vzala osoba černé pleti, bude to ok? Není přesně tohle samotná definice rasismu?“ ptal se v diskusi jeden z fanoušků. Odpovědi se však nedočkal.

Problematika blackface je složitá a názor na to, co je ještě v pořádku a co už ne, se člověk od člověka liší. Loni vyvolalo například pobouření rozhodnutí českého studia Amanita přebarvit svého Chuchla z černé na oranžovo (psali jsme tady). Označit autory „nejhezčích her na světě“ za rasisty by si přitom nedovolil ani ten nejzapálenější zastánce politické korektnosti, přesto studio k tomuto jistě nijak levnému kroku sáhlo. A paradoxně tak naštvalo mnohem více lidí, než původním černým Chuchlem.