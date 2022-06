Stream ke Xenoblade Chronicles 3 potvrdil, že půjde o první ligu

Stream Nintenda věnovaný výhradně připravovanému JRPG Xenoblade Chronicles 3 potvrdil, že fanoušci série, potažmo žánru, se mají na co těšit. Prezentace nejprve představila nekonečnou válku dvou znepřátelených frakcí, posléze se věnovala hlavním hrdinům, vaření, cratu a tomu, na co všechno narazíme v herním světě. Podstatná část se věnovala samozřejmě soubojů, kombům a řetězení útoků. Celkově hra vypadá opravdu velmi dobře se spoustou vylepšení oproti předcházejícím dílům. Představen byl také expansion pass, který slibuje nový obsah až do 31. prosince 2023. Hra vychází 29. července na Switch.