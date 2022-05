Microsoft zřejmě chystá vlastní herní streamovací zařízení

Microsoft do roka vydá vlastní streamovací zařízení pro Xbox Cloud Gaming, píše server Venturebeat. Vypadat by mělo jako Amazon Stick a kromě přehrávání filmů a seriálů umožní streamovat hry přes předplatné Xbox Game Pass Ultimate. Majitelé chytrých televizí Samsung zařízení potřebovat nebudou, protože Microsoft pracuje na streamovací aplikaci Xbox pro tyto televize. Microsoft se dlouhodobě snaží dostat z ekosystému xboxu na co nejvíc zařízení, tyto aktivity tak zapadají do jeho plánů.