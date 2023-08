Vývojáři World of Tanks slaví 25 let na videoherní scéně

Původně běloruské studio Wargaming slaví 25 let od svého založení. Původně vydávalo tahové i real-time strategie, značky jako Massive Assault nebo Order of War ovšem moc velikou díru do světa neudělaly. Průlom přišel až v roce 2010 s online hrou World of Tanks, kterou si dodnes nainstalovalo už přes 60 milionů lidí. Tak vše nejlepší.