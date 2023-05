Třetí díl Payday uvidíme v akci ještě letos

Švédské studio Starbreeze si nedávno sáhlo na úplné dno a s druhým pokračováním populární gangsterské akce Payday to vypadalo velmi špatně (viz náš článek), nakonec ale zřejmě vše dobře dopadne. Nový trailer totiž naznačuje, že již v létě bychom se měli dočkat prvních záběrů přímo ze hry, plná verze by pak měla vyjít do konce roku.