Nové video se snaží napravit reputaci chystaného Test Drive

Když vydavatelství Nacon v červenci konečně ukázalo první záběry z chystaného pokračovatele legendární série Test Drive, příliš potlesku se jim za to nedostalo (viz náš článek). Ne tedy, že by Solar Crown vypadal úplně špatně, v těžké konkurenci od pohledu podobných Forza Horizon vypadal nastupující The Crew Motorfest jednoduše lacině. Nové video ukazuje, že si vývojáři vzali výtky k srdci a na hře pilně pracují dál. Jestli to bude stačit, se dozvíme někdy v první polovině příštího roku.