Tencent získává většinový podíl v německé společnosti Yager

Čínský Tencent opět rozšiřuje pole své působnosti, tentokrát získá většinový podíl německého studia Yager. To stojí za hrami Yager, Spec Ops: The Line, Dreadnought a letos vypustí free 2 play PvPvE střílečku The Cycle. „Většinový podíl pro nás znamená, že máme prostředky na rozšíření studia a vyvíjených her,“ říká generální ředitel společnosti Timo Ullmann.