Na hrách je závislé každé desáté dítě v Číně. Omezení nezaberou, míní experti

„Pokud se mým dětem dostane do ruky můj mobilní telefon nebo tablet a pokud nebudu pečlivě sledovat, co na něm dělají, budou hrát klidně čtyři hodiny,“ řekl serveru APNEWS rodič Li Zhanguo. Ten je stejně jako řada dalších rodičů spokojený, že Čína stávající pravidla týkající se povoleného herního času pro mladistvé ještě zpřísnila. Nově mohou hrát pouhé tři hodiny týdně.

„Dospívání by mělo být zdravé. Děti by měly čas trávit jinak a rodiče by v tom měli hrát zásadní roli. Měli by svým dětem s hledáním zábavy pomoci,“ dodal Li Zhanguo, který svou dceru už přihlásil na hodiny klavíru.

Donedávna mohly čínské děti do dvanácti let hrát jednu hodinu denně. Teenageři ve věku třinácti až osmnácti let pak dvě hodiny za den. Od počátku září však vstoupilo v platnost nové nařízení, které umožňuje dětem v Číně hrát pouhé tři hodiny týdně. Zahrát svou oblíbenou hru si mohou pouze v pátek, sobotu a v neděli v čase od 20:00 do 21:00.

Čína proti hraní počítačových her vystupuje dlouhodobě. Tamějším politikům vadí jejich vliv na mentální i fyzické zdraví. Za pandemie nemoci covid-19 se popularita her v Číně ještě zněkolikanásobila, a proto před několika dny přišla přísnější regulace.

Někteří odborníci se však domnívají, že toto omezení příliš úspěšné nebude. Podle nich totiž děti mohou svůj čas stále trávit třeba na sociálních sítích, kterým nyní mohou věnovat mnohem více času. Rozhodující bude podle nich přístup a výchova rodičů.

„Existuje mnoho digitálních platforem, kde může mladý Číňan trávit čas. Místo her stráví celý večer třeba na TikToku,“ říká Barry Ip, který působí jako odborný asistent na University of Hertfordshire, kde se věnuje zejména závislosti na online hraní.

„Myslím si, že asi dvaceti procentům dětí se podaří nařízení nějak obejít. Cestu si najdou,“ tvrdí pak Tao Ran, který se v Pekingu věnuje léčbě závislosti na internetu.

Podle čínských úřadů bylo v roce 2018 na online hraní závislé každé desáté dítě v zemi. V Číně kvůli tomu vznikla i specializovaná centra, která se závislost na hraní snaží u mladistvých léčit. Bez většího zapojení rodičů to ale půjde těžko.

„V Číně by se měli zaměřit na prevenci. Rodiče mají vědět, jak online hry fungují, aby děti lépe vychovávali,“ říká Joël Billieux, který je profesorem psychologie na univerzitě v Lausanne.