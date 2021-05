Switch Online rozšíří dalších pět her z éry NESu a SNESu

Knihovna her z éry NESu a SNESu, která je navázána na předplatné Nintendo Switch Online, se postupně rozrůstá, nelze ovšem říci, že by to poslední dobou byly nějaké zajímavé kousky. Ve středu 26. května se v kolekci objeví Caveman Ninja (1991), Magical Drop 2 (1996), Super Baseball Simulator 1.000 (1991), Spanky’s Quest (1991) a za NES pak Ninja JaJaMaru-kun (1985). Všechny si můžete prohlédnout v traileru níže. Nezbývá než doufat, že se Nintendo rozhoupe a v rámci předplatného začne zpřístupňovat hry z éry Nintenda 64. Už je čas.