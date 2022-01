Strategie Two Point Campus vyjde 17. května na PC i konzole

Pokračování humorné strategie Two Point Hospital nazvané Two Point Campus vyjde 17. května na PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. V den vydání bude také dostupné skrze předplatné Game Pass, a to na PC i Xboxu. Kdo si hru předobjedná, získá jako bonus DLC s tematickými předměty.

Hráči Two Point Campus se budou starat o univerzitu, nicméně stejně jako nemocniční předchůdce, ani novinka se nebude brát úplně vážně. Na studenty čeká například rytířská škola, v níž se budou učit jezdit na koni, či slintavá gastronomie, v rámci níž se pečou pizza či dort v nadměrných velikostech.