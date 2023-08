Na Starfield už láká i kapela Imagine Dragons

Poslední srpnový den na našich stránkách jednoznačně patří Starfieldu, již brzy totiž vyprší embargo na recenze a vy se konečně dozvíte, jestli tato roky očekávaná hra stojí za to. Čekání si můžete zpříjemnit například i poslechem písně Children of the Sky populární kapely Imagine Dragons, která doprovází nejnovější trailer. V přímém souboji se starším No Man’s Sky a jeho post-rockem od 65daysofstatic tento kýčovitý popík neobstojí, snad na tom hra bude lépe.