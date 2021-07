Sony omylem odhalilo srpnové hry v PS Plus

Oficiální stránka Sony na chvíli ukázala, na jaké hry se mohou od 3. srpna těšit předplatitelé služby PS Plus. Na PlayStation 4 a PlayStation 5 to budou střílečka Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville a tenis Tennis World Tour 2. Bonusovou hrou pro PlayStation 5 má být fantasy battle royale Hunter’s Arena: Legends, o které ovšem Sony dříve řeklo, že ji získají i majitelé PS4. Tak uvidíme, jak to nakonec bude.