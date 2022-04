Remasterovaná kolekce Sonic Origins vyjde 23. června

První dobrodružství ježka Sonica vyjdou 23. června v remasterované podobě. Kolekce Sonic Origins zahrnuje díly Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles a Sonic CD. Zahrajeme si přitom na všech aktuálních platformách – PC (Steam, Epic), Switch, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S. Jediné, co nám trochu kazí radost, je nasekání obsahu skrze předobjednávky, deluxe edice a další balíčky.

Sonic Origins