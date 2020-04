Sledujte fandovské video Journey to Gilneas z World of Warcraftu

Není moc velká šance, že by se Blizzard ve World of Warcraftu více věnoval Worgenům, respektive jejich domovině Gilneasu. Pokud byste se však chtěli do zapomenutého království na chvíli vrátit, podívejte se na fandovské video Journey to Gilneas. Je za ním kus práce a v ničem si nezadá s in-game filmečky přímo od tvůrců hry.