S novým DLC přijde do světa zmrzlého Frostpunku lepší počasí

Vynikající Frostpunk je survival strategie zasazená do mrazivého světa, kde teploty klesají až pod minus 60 stupňů Celsia (viz naše recenze). Tedy až donedávna byla, v DLC The Last Autumn chystaném na leden se vrátíme před události původní hry, kdy na zemi byla ještě vidět tráva a ve vzduchu létali ptáci.