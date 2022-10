Ve čtvrtek proběhne Resident Evil Showcase

O půlnoci ze čtvrtka na pátek proběhne další stream věnující se hororové značce Resident Evil. Showcase se podle Capcomu zaměří zejména na Resident Evil Village v edici Gold a remake Resident Evil 4 (původní hra vyšla v roce 2005 na GameCube, recenzi máme na Bonuswebu zde). Gold verze bude zahrnovat připravované DLC The Winters’ Expansion.

The next Resident Evil Showcase begins October 20th at 3:00 PM PDT / 6 PM EDT / 11 PM BST!

Featuring Resident Evil Village Gold Edition and Resident Evil 4, everyone is welcome to co-stream the event!

