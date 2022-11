V remaku Sherlocka Holmese: Awakened byste originál nepoznali

Ukrajinské studio Frogwares konečně ukázalo první trailer z chystaného remaku hry Sherlock Holmes: The Awakened z roku 2005, ve kterém se slavný detektiv pouští do boje proti kultu Cthulhu spisovatele H. P. Lovecrafta. A už teď je jasné, že vývojáři nezměnili jen grafiku, ale výrazně zasáhli i do hratelnosti, dokonce to vypadá i na nové přidané akční scény. Na výsledek si ovšem budeme muset počkat až do příštího roku.