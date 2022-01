Trailer na Pokémon Legends Arceus připomíná Breath of the Wild

Spin-off Pokémon Legends Arceus je jednou z nejočekávanějších her, které vycházejí v lednu. Hra totiž nevyužívá zažité mechanismy z hlavní série, ale zkouší řadu věcí jinak. Jestli se to povede, zjistíme na Switchi už 28. ledna. Mezitím se můžete podívat na šestiminutový trailer, který je sice japonsky, nicméně představu o tom, jak hra vypadá, nám dává velmi slušnou. Trailer přitom v moha aspektech připomene parádní hru na hrdiny The Legend of Zelda: Breath of the Wild.