Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v lednu

1. God of War na PC

Na čem: PC

Kdy: 14. ledna

Hrajete na PC a nemáte PlayStation? Potom není co řešit, God of War je hra, která vás bude zajímat. Akční řežba se zabijákem bohů vyšla v roce 2018 (číst recenzi na Bonuswebu) a s téměř dvaceti miliony prodanými kusy je to nejprodávanější hra na PlayStation 4. PC verze slibuje hraní až ve 4K, neomezované snímkování, vylepšenou grafiku, podporu širokoúhlých zobrazovačů i technologií DLSS a Nvidia Reflex.

2. Pokémon Legends: Arceus

Na čem: Switch

Kdy: 28. ledna

Pokémon Legends: Arceus je spin-off a prozatím působí jako svěží vítr, který zkouší pojmout gameplay jinak, než jsme zvyklí. Hra akcentuje motiv expedice. Vypravíme se do regionu Hisui, který dnes známe jako Sinnoh, a budeme sestavovat vůbec první pokédex. V rámci podnikání expedic budeme stavět tábořiště, počítá se s craftem. V otevřeném světě před námi někteří pokémoni utíkají, takže je nelze tak snadno chytit do pokéballu. Je třeba se například opatrně plížit trávou, abychom je nevylekali. Během bitev pak hraje roli rychlost, takže například někteří pokémoni budou moct zaútočit vícekrát, než se oponent vůbec dostane na řadu. Vypadá to opravdu slibně.

3. Monster Hunter Rise na PC

Na čem: PC

Kdy: 12. ledna

Lovecká hra na hrdiny Monster Hunter Rise zabodovala loni v březnu na Switchi a 12. ledna 2022 se podívá také na PC. Počítačová verze slibuje grafiku až ve 4K či podporu širokoúhlých zobrazovačů. Capcom potvrdil, že vyjde s veškerým obsahem až do verze 3.6.1 na Switchi, přičemž k synchronizaci obsahu u obou verzí dojde na konci února 2022. Zároveň připomínáme, že tvůrci nechystají podporu cross-platform ani cross-save a na Steamu je od října demo.

4. Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia

Kdy: 20. ledna

Parazit Chimera, který před nedávnem způsobil epidemii v Novém Mexiku, se náhle znovu objevil na několika místech v USA, je smrtelnější než kdykoli předtím a rychle se šíří. Kvůli tomu byla sestavena speciální jednotka REACT, která se hrozbě postaví. Taktická střílečka je založena na spolupráci trojčlenného týmu, který musí infiltrovat zamořené zóny a plnit různé úkoly. Může to být hit, může to být propadák, ostatně část hráčů se domnívá, že jde jen o robustnější DLC pro Rainbow Six Siege. Uvidíme, Ubisoft je zkrátka nevyzpytatelný.

5. Windjammers 2

Na čem: PC, Switch, PS4, Xbox One, Stadia

Kdy: 20. ledna

Sportovní hra Windjammers vyšla v roce 1994 na arkádových automatech a asi málokdo čekal, že by se dnes mohla dočkat pokračování. Je to v podstatě vytuněný air hockey. Hráči se chopí některé z postav a snaží se hodit disk tak, aby pronikl do brankové zóny. Některé postavy jsou rychlejší, jiné se lépe ovládají a samozřejmostí jsou speciální schopnosti. Síla hry spočívá v hraní proti živým spoluhráčům, lokální multiplayer chybět nebude. Dotemu hru kutí už několik let, ohlasy na betu nejsou špatné, takže to vypadá, že bychom se mohli dočkat malého, nenápadného hitu. Hra se v den vydání objeví hned v Game Passu, takže není co řešit.