Podívejte se, jak bude vypadat letošní Need for Speed v akci

Letošní díl závodní série Need for Speed se bude jmenovat Unbound a od předchozích se bude lišit výrazně komiksovou stylizací. Jak to bude vypadat v akci, se můžete podívat v následujícím tříminutovém videu, které ukazuje ostrý závod. Hra vychází 2. prosince na PC a nové konzole.