Objeví Need For Speed sílu remaků? Spekuluje se o oživení oblíbeného dílu

Opravdoví herní pamětníci budou rádi vzpomínat především na díly jako Need for Speed 2 z roku 1997 nebo Hot Pursuit z roku 1998. Další „zlatá éra“ však přišla pro roce 2003 s příchodem dílu Underground, kdy se dostal do popředí především tuningový trend. Mezi nejoblíbenější reprezentanty této závodní éry je díl Most Wanted z roku 2005 se svým ikonickým žlutým filtrem a návratem prvku honiček s policií.

Titul Most Wanted si sice série vypůjčila ještě v roce 2012, když se kormidla chopilo známé studio Criterion. Tehdy ovšem nešlo o remake, jako spíše o inspiraci v původním stylu hry. Obecně se zatím tato světoznámá závodní série o žádný čistokrevný remake nepokusila, má za sebou jen několik restartů, ve kterých si půjčovala již zavedené podtituly.

To se ovšem může příští rok změnit. Možnost remaku totiž nejspíše omylem prozradila herečka Simone Baillyová, kterou si můžeme pamatovat z dílu z roku 2005 jako policistku z herních filmečků. Baillyová dokonce na sociálních sítích Instagram a Twitter přiznala, že hra vyjde už příští rok. Příspěvky následně smazala, což zřejmě naznačuje, že se mohla dostat do slušného maléru.

Přítomnost původních herců naznačuje, že by se Electronic Arts tentokrát skutečně nemuselo pouze inspirovat původním dílem, ale zkrátka nám ho naservírovat tak, jak si ho pamatujeme, jen v moderní grafice. Samozřejmě není vůbec jisté, že se tak opravdu stane. Remaku se třeba také vůbec nemusíme dočkat, a nebo půjde zase jen o zápůjčku slavného jména.

Příznivci série a nostalgici každopádně po nějakém podobném oživení oblíbeného dílu touží už nějakou dobu. Minulý rok se dokonce objevil fanouškovský projekt s cílem předělat díl Underground 2 do Unreal Enginu čtvrté verze. Na projektu ovšem pracuje pouze jeden člověk a je dost možné, že mu jeho práci překazí právníci Electronic Arts.

K psaní tohoto článku jsem si mimochodem musel pustit původní soundtrack, ve kterém najdete třeba interprety jako The Prodigy, Bullet for my Valentine nebo Styles of Beyond. V redakci se prostě nemůžeme shodnout na tom, jestli tehdejší výběr hudby nyní působí jako vykopávka, která se mladým hráčům ani nemusí líbit. Co si o to myslíte vy?