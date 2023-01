Po nudném demu nelze novému traileru na Forspoken věřit

Než jsme si chystanou akční hru Forspoken mohli vyzkoušet na vlastní prsty (viz náš článek), docela jsme se na ní i těšili. Jenže teď už víme, že při nejlepším půjde jen o lehce nadprůměrnou akci v otevřeném světě a tak nám nový filmový trailer přijde trochu jako výsměch. Ano, vypadá to cool, ale v reálu to takové určitě nebude.