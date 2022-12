Další průšvih na obzoru? Demo Forspoken je spíš varování než reklama

Vydavatelství Square Enix v posledních letech působí, jako by snad ani nemělo vnitřní kontrolu kvality. Akční adventura Left Alive selhala v každém myslitelném ohledu (viz naše recenze), plošinovka Balan Wonderworld byla podle Metacriticu druhou nejhorší hrou loňského roku, Babylon’s Fall je letos ve stejném žebříčku jen o fous třetí a filmový Quiet Man byl dokonce tak pitomý, že si z něj dělali legraci i sami vývojáři (viz náš článek).

Což o to, na propagačních snímcích vypadá Forspoken skvěle.

Ne, chystaná akční adventura Forspoken nejspíše nebude až tak evidentní odpad, ale určitě se o něj v redakci nepopereme. Anebo možná vlastně jo, jinak než násilím patrně nikoho k recenzi nepřinutíme.

Už z prvních trailerů v nás hra (tehdy se o ní mluvilo ještě jako o projektu Athia) vzbuzovala spíše zvědavost než vyloženě těšení, více než na hardcore hráče působí, že cílí na náctileté publikum odkojené žánrem young adult fantasy. Na tom samozřejmě není nic špatného, ne každá hra musí nutně být o tom, jak si lidé brutálně ubližují, i v tomto odlehčeném žánru lze nalézt kvalitní věci. Nic ovšem zatím nenasvědčuje tomu, že by se k nim z hlediska příběhu mělo Forspoken začadit. Filmovému traileru se pro jeho patetičnost hráči doslova vysmáli (viz náš článek), v nabízeném demu po nějaké zápletce není ani vidu ani slechu.

V realitě už to tak skvělé ovšem není.

Demo, které si můžete zdarma stáhnout na PS5, vlastně neukazuje nic, co by ke hře lákalo. Jde jen o výsek krajiny, ve které není nic, ale doslova nic jiného než pár náhodně poházených nepřátel. Takto prázdný svět už jsme tu neměli snad od dob RPG Two Worlds.

Vývojáři už se ostatně na základě nepříliš pozitivních reakcí veřejnosti nechali slyšet, že plná verze bude mnohem lepší a že prezentovaná pasáž hry byla vytvořena speciálně pro účely demoverze. Pokud by to nakrásně byla pravda, tak vlastně tvrdí, že demoverze není reprezentativní, proto mi tak trochu uniká, proč jí vůbec vydávali.

Možná jen chtěli hráčům konečně ukázat ten slavný „fantasy parkour,“ který má být hlavním „highlightem“ hry. Při zmáčknutí odpovídajícího tlačítka hlavní hrdinka vyrazí prudce vpřed a automaticky u toho přeskakuje překážky. Jestli to má být cool, tak není, na rovinu nevidím nic, co bych třeba už dávno neznal z takového inFamous nebo Prototype.

Neuchvátily mě ani souboje, které nabízejí na akční hru překvapivě širokou nabídku útočných, ale i obraných kouzel, nutnost jejich neustálé výměny je ale spíše opruz než zábava. A aby toho nebylo málo, zklamala mě i nevýrazná grafika, která vypadá o třídu hůře než v původních trailerech.

Celkově své pocity z dema mohu vyjádři znuděným „meh“ a jsem vlastně rád, že značky jako Tomb Raider nebo Deus Ex už Square Enix nepatří.

Každopádně vězte, že toto není recenze a tak mé dojmy ze zhruba hodinového hraní neberte jako dogma. Třeba hra ve výsledku bude opravdu lepší, jak vývojáři slibují. Dokonce se najde i pár takových, kterým se líbí už teď. Každé zboží má svého kupce a možná Forspoken bude přesně to, co od her očekávají. Předobjednávky bych ale nedoporučoval ani jim.

Forspoken vychází 24. ledna na PC a PS5.