PC Xbox Game Pass brzy rozšíří Yakuza 0 či Two Point Hospital

Celkem pět her míří do služby Xbox Game Pass pro PC, která v rámci předplatného zpřístupní knihovnu her. Předplatitelé si budou moci koncem měsíce zahrát japonskou městskou akci Yakuza 0, výbornou strategii Two Point Hospital, RPG hopsačku Indivisible, post-apo Wasteland Remastered a strategii Reigns: Game of Thrones.