Mobilní Diablo: Immortal vyjde letos, potvrdil Blizzard

Z hospodářských výsledků společnosti Activision Blizzard plyne, že Blizzard i nadále počítá s celosvětovým vydáním akčního RPG Diablo: Immortal později tento rok. Půjde o free 2 play titul a ačkoliv oznámení hry se s nadšením fanoušků nesetkalo, vzpomeňme na neslavně proslulou hlášku „Do you guys not have phones?“. Dojmy z nedávné alfa verze byly napříč zahraničními medii pozitivní.