Kyberpunková řežba The Ascent dostane již brzy přídavek

Kooperativní akce The Ascent se skutečně povedla a tak z ní její autoři hodlají vytěžit co se dá. Již 18. srpna se proto můžeme těšit na pořádný nášup, pod názvem Cyber Heist totiž vychází DLC, které přinese nové mise, zbraně a dokonce i příběh, který bude přímo navazovat na události původní hry. Abyste si ho vychutnali, musíte ji nejprve dokončit. Stát bude něco málo přes dvě stě korun a k dispozici bude na každé platformě, kde The Ascent vyšel.