Krásné Gran Turismo 7 představuje závodní okruh Daytona

Zatímco majitelé xboxů už mají svoji závodní superhru v podobě Forzy Horizon 5 za sebou (viz naše recenze), majitelé playstationů (starých i nových) si musí počkat až do 4. března. Jejich netrpělivost pak jistě o něco vyšponuje i nový trailer ze hry ukazující závodní okruh Daytona International Speedway. Aspoň mají dost času na to, sehnat si pořádný volant, bez nějž bude zřejmě zážitek jen poloviční.