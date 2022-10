Knížka The Art of Mafia Trilogy je v prodeji

Legendární česká hra Mafia: The City of Lost Heaven oslavila koncem srpna dvacet let od vydání. Při té příležitosti aktuáně vychází knížka nazvaná The Art of Mafia Trilogy, která na 236 stránkách obsahuje concept arty, fotografie z vývoje i dosud nezveřejněné materiály. Detaily o vývoji v úvodu představuje Roman Hladík, generální manažer společnosti 2K Czech. Ačkoli se název knihy odkazuje na trilogii, věnuje se také remaku. Knížka vznikla ve spolupráci českého distributora Cenegy a herního obchodu Xzone. Prodává se za 999 korun a pořídit si ji můžete v české i anglické verzi.

The Art of Mafia Trilogy The Art of Mafia Trilogy