ANKETA: Jak vzpomínáte na kultovní Mafii a co čekáte od nového dílu?

Petr Kárník – První Mafia je pro mě nejlepší česká hra a nevím, co by muselo vyjít za klenot, aby ji z tohoto postu dokázal sesadit. Design města Lost Heaven je něco tak skvěle promyšleného, že i když jsem ji dohrál před mnoha lety, většinu města si dobře pamatuji a bez větších problému bych se v něm dnes vyznal. Uvěřitelný příběh je lahůdka plná emocí, napětí i akce a když do toho hraje geniální soundtrack od Českého symfonického orchestru pod vedením pana Šimůnka v kombinaci s parádním dabingem pánů Vašuta, Rychlého a dalších, nejde od toho odejít. Illusion Softworks mi tenkrát nadělili zážitek, na který budu vzpomínat do konce života a já jim za to nepřestanu děkovat.

Mafia: The City of Lost Heaven (2002) Mafia: Definitivní edice

Od nové Mafie toho ale moc nečekám. Bez rukopisu designéra Dana Vávry a dalších českých ručiček už to beztak nebude ono, což mi dokázal třetí díl, který mě vůbec nebavil a odložil jsem ho asi po hodině hraní. Ale rád se

nechám mile překvapit.

Ondřej Zach – Mafia v dobové čtenářské anketě Hra roku 2002 na Bonuswebu (a i v redakční verzi) zvítězila takovým způsobem, že si konkurence ani neškrtla. Získala přes 60 procent všech hlasů a porazila i taková jména, jako jsou The Elder Scrolls: Morrowind, Grand Theft Auto 3 či Warcraft III: Reign of Chaos. Neuvěřitelný výsledek – Dan Vávra se svým týmem zkrátka umí.

Mafia: The City of Lost Heaven (2002) Mafia: Definitivní edice

Z Mafie se stal kult. A ten se porazit nedá. Ať už bude nová Mafia jakákoliv, lepší než první díl nebude. Ale mohla, respektive měla by být lepší než trojka. Studio Hangar 13 nenastavilo laťku příliš vysoko a i když je člověk zvědavý, co se z připravovaného pokračování vyklube, očekávání nejsou nijak velká.

Honza Srp – Byla to pecka o tom žádná, vypíchnul bych obzvláště vyústění příběhu, které bylo na svojí dobu neobyčejně odvážné. Na druhou stranu ten kultovní status, který hra u nás má, je přehnaný a bez „armády Gibonů“ (tak si jeho obdivovatelé skutečně říkají!) nekriticky hltající každý příspěvek Dana Vávry na sociálních sítích, by byl internet o něco příjemnějším místem. Ostatně druhý díl Mafie je podle mě ve všech ohledech výrazně lepší.

Od čtyřky neočekávám nic, doufám, že mě autoři dokážou překvapit a nepůjdou jen bezpečnou cestou à la nedávný remake, na který jsem si vlastně dodnes nenašel čas. Mafia se nikdy nebála jít proti zažitým zvykům, třeba i takové dějové zasazení jinak mizerné trojky je vyloženě vynikající, a tak doufám, že vývojáři nevyměknou. Hlavně prosím brát to vážně, další Saints Row nepotřebujeme.

Mafia II (PC) Mafia III (PS4)

Ondřej Martinů - Jednička byla naprostý kult, bez diskuze. Legendární český dabing se mi líbí dodnes, byť se musím přiznat, že remake jsem hrál už kompletně v angličtině. Vzpomínám si, jak mi nešly závody ve formulích, jak občas hra opravdu tvrdě trestala smrti docela vzdálenými checkpointy a jak se lovila ve volné jízdě vzácná auta. Dvojka mne také hodně bavila, byť mám z jejího příběhu trochu pachuť v puse z toho, jak nedokončeně na mě působil. Chtěl jsem hrát dál. Trojku jsem ale úplně vynechal.

Nový díl rozhodně vítám, mafiánských her s otevřeným světem není nikdy dost. Stejně tak bych rád i další LA Noire a vlastně jsem měl chvíli i pocit, že je to pravděpodobnější, než nějaká nová Mafie. No, tato předpověď mi nevyšla.