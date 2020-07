Hudební hra Fuser dostala nový trailer

Společnost Harmonix by ráda oživil zašlou slávu hudebních her, pomoci ji v tom má novinka Fuser. Na rozdíl od předchozích titulů této společnosti, jako byl třeba Guitar Hero, k hraní naštěstí nebudete potřebovat speciální periferii, mixovat skladby půjde i na pouhém gamepadu. Jestli to bude stačit k úspěchu, se přesvědčíme již na podzim na PC i konzolích.