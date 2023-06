Na přídavku k High on Life se nepodílí autor původní hry

Americký komediální talent Justin Roiland byl hlavním strůjcem úspěchu komediální střílečky High on Life, na jejím rozšíření už se však podílet nebude. I když byl zproštěn všech obvinění z domácího násilí (viz náš článek), v chystaném hororovém DLC byl jeho hlas nahrazen jinými herci. Datum vydání ještě neznáme, mělo by to být ovšem brzy. Stejně jako původní hra bude součástí Game Passu.