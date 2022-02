Autoři What Remains of Edith Finch a Joruney zakládají nové studio

Chris Bell, Lexie Dostal a Stephen Bell jsou podepsáni pod jedněmi z nejlépe hodnocených „artových“ her posledních let, adventurami What Remains of Edith Finch a Joruney. O to překvapivější je fakt, že ve svém novém studiu Gardens hodlají produkovat multiplayerové hry. Něco nám ovšem říká, že to zřejmě nebude jen další battle royale střílečka.