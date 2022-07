Ryze „next-gen“ akce Forspoken se opět odkládá

Jednou z prvních her, které vyjdou s „next-gen“ cenovkou o cca 300 Kč dražší, měla být i „teenage fantasy“ Forspoken. Ale nebude. Její autoři oddálili její vydání až na 24. ledna . Důvodem je fakt, že chtějí dodat hru v co nejlepším technickém stavu. Není to přitom první letošní odklad hry, původně byla z 22. května přesunuta na 11. října.