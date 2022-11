Deus Ex Go a další mobilní hry od Square Enix Montreal končí

Po 4. lednu 2023 nebude možné hrát mobilní hry Deus Ex Go, Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows a Space Invaders: Hidden Heroes, které spadají pod bývalý Square Enix Montreal. Studio koupila skupina Embracer Group, v říjnu ho přejmenovala na Onoma a v listopadu zavřela. Zmíněné hry zmizí z aplikačních obchodů 1. prosince.