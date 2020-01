Demo Yooka-Laylee and the Impossible Lair klepe na dveře

Povedená hopsačka Yooka-Laylee and the Impossible Lair vyšla loni v říjnu, pokud však o hře stále uvažujete a chtěli byste si ji nejprve vyzkoušet, brzy se dočkáme dema. To se podívá nejprve na PC (23. ledna), následovat budou Switch, PlayStation 4 a Xbox One (30. ledna). Impossible Lair je 2.5D spin-off k Yooka-Laylee z roku 2017 a nejvíce ho lze přirovnat k Donkey Kong Country. Což je pochvala.

Good news! A free demo of Yooka-Laylee and the Impossible Lair is on the way!



Steam: 23rd Jan

PS4/Nintendo Switch: 30th Jan

Xbox: TBA



If you're a try before you buy kinda guy (or gal/pal), this is a great opportunity for you to get stuck in! pic.twitter.com/SVB0tIVdRa