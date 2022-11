Další hra série The Dark Pictures bude pro virtuální realitu

Britské studio Supermassive Games je v poslední době mimořádně produktivní. Letos nám už nadělilo skvělé The Quarry a Devil In Me, již 22. února pak vyjde další hra jejich hororové série The Dark Pictures. Ponese název Switchback a bude určena pro virtuální realitu, konkrétně PS VR 2 pro playstationy, pro níž půjde o jeden z launchových titulů.