Jen pár hodin poté co studio Playdead oznámilo výhradní spolupráci s firmou Epic, poprvé oficiálně potvrdilo, že pracuje na nové hře. Z patnáctisekundového statického záběru si toho sice moc nevezmeme, ale to nevadí. Něco se chystá!

Join us on our next project. https://t.co/x65zqXcSO0 pic.twitter.com/XP8KuKO6aB