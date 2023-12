Zvonu Augustin se v Hradci Králové na Štědrý den utrhlo srdce, nikoho nezranilo

Na osmitunový zvon Augustin se zvoní jen při výjimečných příležitostech. Srdce zvonu Augustin váží asi 250 kilogramů. Celá Bílá věž je z technických důvodů dočasně uzavřena, uvedla na webu HKVS.

„K pádu srdce zvonu došlo ve 22:35 v páté minutě zvonění, které mělo trvat deset minut. Selhalo uchycení mechanismu srdce ke zvonu, jsou tam šrouby, některé se uvolnily, některé se zlámaly. Tuto závadu jsme objevili v roce 2022 a nechali ji opravit, takže dva ze čtyř šroubů byly nové. Kontroly provádíme před každým zvoněním, bohužel závada se projevila znovu,“ řekl Franc.

Revize zvonu se podle něj provádí každé dva roky, naposledy v roce 2022, kdy se zároveň konala oprava zvonu. Při kontrole zvonu v květnu 2022 se přišlo na to, že uchycení srdce zvonu je z osy.

Zřejmě šlo o selhání materiálu

„To, co se stalo na Štědrý den, bylo selhání materiálu. Možná byly špatně zvoleny šrouby, to ale musí zjistit odborníci a navrhnout řešení. Budu je kontaktovat hned po svátcích, tedy zítra (ve středu). Oprava začne, co nejdříve po Novém roce. Bude potřeba také posoudit stav podlahy, protože jedno prkno po pádu srdce zvonu prasklo. Další plánované zvonění máme v březnu, jsem si jistý, že se to stihne,“ řekl Franc. Podle něj v době nehody bylo na místě sedm zvoníků a další lidé z veřejnosti.

Bílá věž Zvon Augustin na Nový rok zvonit nebude



Při štědrovečerním zvonění došlo k uvolnění a následném pádu srdce zvonu. Díky přísnému dodržování bezpečnostních pravidel se nikomu nic nestalo. Zvon byl po opravě, revizi a kontrolním zvonění v roce 2022 a od té doby několikrát bez problému zvonil. V nejbližších dnech zvon projde prohlídkou, která určí příčinu. Je však jisté, že po nějaký čas zvonit nebude.



V minulosti se podobné události už také staly. Upadlo srdce zvonu Zikmund při zvonění na pohřbu císaře Zikmunda a nedávno upadlo srdce ve zvonici v Roudnici nad Labem. U zvonu Augustin nemáme záznam, že by se to kdy stalo. 11 5

„Nikomu se nic nestalo, protože striktně dodržujeme předpisy, zvonový řád, který jasně říká, co mají dělat zvonící, co návštěvníci, jak se mají při zvonění chovat,“ řekl Franc.

Zvonilo se na den státního smutku

Naposledy Augustin zvonil na den státního smutku 23. prosince za oběti čtvrteční tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Další zvonění je naplánované na 28. března na Zelený čtvrtek před Velikonocemi.

Zvon Augustin ulil zvonař Ondřej Žáček v roce 1509 a od roku 1581 je zavěšen ve čtvrtém patře 72 metrů vysoké Bílé věže, která je dominantou Hradce Králové. Rozeznění 206 centimetrů širokého a 169 centimetrů vysokého zvonu není nic jednoduchého. I proto se nepoužívá k běžnému zvonění. U čtyř lan zvonu se při zvonění střídá zhruba osm lidí. Nejtěžší je podle zvoníků rozhoupání zvonu. Složité je i zastavení zvonění, kdy řídící zvoník musí chytit srdce zvonu tak, aby nedalo takzvanou slepou ránu.

V České republice hradecký zvon Augustin předčí jen svatovítský zvon Zikmund a zvon Václav v katedrále svatého Václava v Olomouci.