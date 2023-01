Výtvarníci získali ateliéry snů. Hradecká Střezina má první opravenou budovu

Ode dneška se výtvarný obor učí v nově opravené budově. Dvoupatrový pavilon jim po letech v provizoriu nabídne velké učebny pro kresbu a malbu, fotoateliér, učebnu počítačové grafiky i keramické dílny.

„Máme tu vybavení pro virtuální realitu nebo 3D tiskárnu, kde si žáci mohou své modely vytisknout,“ říká ředitel školy Karel Šust.

Kompletní rekonstrukce první z šesti budov v areálu začala loni v lednu a přišla na 38 milionů korun. Stavaři budovu kompletně zateplili a vyměnili okna, uvnitř předělali veškeré rozvody sítí a nově upravili interiéry. Přidat museli také výtah.

„Největším překvapením byla střecha. Když jsme odstraňovali původní izolaci, nebyl tam jeden nebo dva asfaltové pásy, ale místy až deset centimetrů vysoká vrstva litého asfaltu, kterou jsme museli odsekávat,“ vzpomíná jednatel stavební firmy Valc Pavel Valc.

Uzavřený kruh

Pro vedoucího výtvarného oboru školy Marka Bělohlávka znamená stěhování do nové budovy uzavření pomyslného kruhu. Sám jako teenager chodil na výtvarku právě do učeben školy Jih.

„Byli jsme tady tehdy v nájmu. Dopoledne se tu učily děti a odpoledne žáci umělecké školy. Když jsem pak nastoupil na zušku jako učitel, měli jsme čtyři maličké třídy v budově Jesliček. Už tehdy jsme přitom měli 500 žáků,“ popisuje letité provizorium Marek Bělohlávek.

Novou budovu označuje za snovou, hlavně kvůli velkým a prosvětleným učebnám: „Umožňuje nám to učit malbu u stojanů postavených dál od sebe, což je důležité.“

Opravená budova bude sloužit výhradně žákům výtvarného oboru, kteří dosud byli v provizoriu na různých místech školy. Místo nich se teď do dočasných prostor stěhuje taneční obor, jehož budova se má přestavovat v letošním roce. Jde o druhou část první etapy rekonstrukce areálu, při které vznikne i spojovací krček.

„Budovu čeká kromě zateplení kompletní výměna rozvodů, stavba nových sociálek, skladů, ale i vybudování koutku pro matky s dětmi, když čekají na své dítě a mají s sebou miminko,“ přibližuje další práce Šust.

Každý rok jednu budovu

Rekonstrukce areálu Jih původně začala už v roce 2017, ale stavební firma Prima tehdy od zakázky odstoupila kvůli chybám v projektu. Radnice ho nakonec nechala přepracovat a rozdělila práce do etap. Do první patří pavilony výtvarného a tanečního oboru, pro něj ho má do konce roku postavit firma Valc.

Město už má hotové projekty a stavební povolení i pro další objekty. Zatím však není patrné, zde je bude i dál dělit do etap. Nejdřív by na řadu měly přijít pavilony populární hudby a hudebního oboru.

„Důležité je, aby škola mohla neustále fungovat, takže veškeré rekonstrukce a opravy musí probíhat za plného provozu. Přesný harmonogram vznikne po dohodě s vedením školy,“ říká nový náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).

Magistrát nyní limituje nedostatek úředníků na investičním odboru. Řádek proto předpokládá, že se výběrové řízení na zhotovitele další části vypíše zhruba v září. Stavební firmu chce město vybrat do konce roku, aby se stavět mohlo už za rok.

„My uděláme vše pro to, aby nedošlo k žádnému zbytečnému přerušení stavební agendy. Ke konci roku by měla být kompletně dokončena druhá část první etapy a přáním města je, aby ihned od roku 2024 pokračovala stavba, abychom se co nejdříve dočkali celistvé rekonstrukce,“ připomíná náměstek.

Radnice má peníze na přestavbu školy v rozpočtovém výhledu. Původní bankovní úvěr na Střezinu ve výši 200 milionů korun už město použilo jinak. Za první dvě budovy a spojovací krček zaplatí celkem 76 milionů korun bez DPH.

Náklady na další fáze nyní město nechce komentovat kvůli změnám cen stavebních prací. Pokud by vyšly plány radnice a dařilo se každý rok opravit jednu budovu, Střezina by se mohla dočkat dokončení areálu za pět let. To však není jisté především proto, že nejnáročnější bude stavba nového koncertního sálu, který vznikne po demolici stávající tělocvičny.