Hradec nezaplatí firmě Prima miliony za stavbu školy, bude se soudit

Zaplacení částky firma požadovala předžalobní výzvou, kterou městu koncem prosince zaslal její právní zástupce. Radnice však advokátovi odpověděla, že nic platit nehodlá. Termín úhrady uplynul 20. prosince.



„Město nadále setrvává na svém právním stanovisku tak, jak bylo projednáno v jeho orgánech. Předžalobní výzva neobsahuje žádné nové skutečnosti, a město tedy na jejím základě nebude společnosti Prima nic plnit,“ uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Šmídová.

Prima zahájila přestavbu školního areálu za 160 milionů korun v lednu loňského roku. Po několika měsících však od smlouvy odstoupila, projekt podle ní má vady, které brání provedení stavby.

Firma proto požaduje po městě ušlý zisk 11,3 milionu korun, který si nechala vyčíslit znaleckým posudkem. Dalších 1,7 milionu podle ní činí materiál a práce nad rámec původní smlouvy. Zbytek požadované částky tvoří úhrady znalecké a právní expertizy, inspekční zpráva TÜV Nord Czech a náklady na krizovou komunikaci.

„V případě, že nebude tato částka ve výše uvedeném termínu zcela zaplacena, jsem pověřen, již bez dalšího, se domáhat jejího zaplacení soudní cestou,“ napsal ve výzvě advokát Primy Pavel Moník.

„S největší pravděpodobností se o to budeme soudit, protože my si myslíme, že firma Prima na to nárok nemá,“ sdělil náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Stavební firma nejprve loni v létě požadovala po městu 16,7 milionu korun. Ještě v předchozím volebním období s ní tehdejší vedení města vyjednalo dohodu o narovnání, podle níž měl Hradec Králové firmě za ušlý zisk, vícepráce a materiál v areálu školy zaplatit 8,5 milionu korun. Firma tehdy odmítala městu předat zpět staveniště, dokud nebude dohoda podepsána.

Přestože letos na jaře s firmou jednalo o narovnání i nové vedení města, zastupitelé vyjednanou dohodu v březnu odmítli. Nepodpořili ji ani její předkladatelé.