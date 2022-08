VIDEO: Zpívající krokodýl je v nové expozici dvorské zoo zatím potichu

Tuto část pavilonu Vodní světy před ní obýval pětimetrový krokodýl úzkohlavý Kraken, který na podzim zamířil do polské Lodže.

Chovatelé devatenáctiletou samici do terária přenesli na žebříku, který rozměry kopíruje specifické podmínky pavilonu. Celou dobu měla zakryté oči, aby ji přesun co nejméně stresoval. „Ve srovnání s transportem na takto krátkou vzdálenost v transportní bedně také bylo menší riziko, že se krokodýl zraní,“ vysvětlil mluvčí safari parku Michal Šťastný.

Díky široké paletě hlasových projevů se krokodýlu štítnatému přezdívá zpívající. Na pořízeném videu fotoreportéra MF DNES je však potichu a takřka nehybně odpočívá.

Samice krokodýla byla ve Vodních světech k vidění už o víkendu, kvůli úkrytům ve velkém bazénu ji ale leckdy není snadné zahlédnout. Například v pondělí po obědě se návštěvníkům schovávala pod umělým břehem a byla vidět jen z jediného místa.

Ve středu už samice povylezla a z vody vystrkovala kousek hlavy. Se zájmem si vzácné zvíře prohlíželo několik děti. „Vidíš ho? Vidíš ho? Ten je ale velikej,“ baví se dvojice malých návštěvníků.

V současnosti je největším krokodýlem ve dvorské zoo. Ošetřovatelé při transportu zvíře přeměřili: 208 centimetrů na délku a váží téměř 56 kilogramů. Kromě ní zahrada vlastní také tři mláďata kriticky ohrožených plazů, která dorazila začátkem letošního roku z Francie. Dvůr Králové o ně usiloval několik let. Jsou v zázemí, až povyrostou, přesunou se do menší expozice ve Vodních světech.

Expozice, kterou dlouhé roky obýval Kraken, se proměnila. Úprav doznaly bazény, zmizely mohutné sloupy napodobující skály a kameny a celý interiér je oproti dřívějšku vzdušnější. Dvojice bazénů je propojena malým vodopádem a jeden z bazénů má výhled pod vodou.

Důkazy o jedincích dlouhých čtyři metry

Chov krokodýlů štítnatých je náročný. „Spojování dospělých krokodýlů je velice obtížné, ve většině případů nemožné. Zkušenosti ukazují, že pokud jedinci vyrostou pohromadě, v dospělosti spolu vychází,“ uvedl zoolog Michal Podhrázský. Krokodýl štítnatý obývá tropické lesy střední a západní Afriky. Kvůli lovu a úbytku přirozeného prostředí je kriticky ohrožen. Vzácností je také v zoo. V Evropě je mají pouze ve dvanácti městech, v České republice kromě Dvora Králové v Ostravě a soukromé krokodýlí zoo v Protivíně.

V dospělosti obvykle dorůstá délky až 2,5 metru, existují ale důkazy o jedincích dlouhých přes čtyři metry. Do roku 1996 vědci o těchto plazech v podstatě nic nevěděli.

Jednou z pojistek před případným vyhubením je ustavení dostatečné populace v chovatelských institucích a její rozmnožování. I proto může mít chov ve dvorském safari parku velký význam. Odborníci uvažují o možném vypouštění mláďat do volné přírody, například na Pobřeží slonoviny.

Krokodýl úzkohlavý Kraken strávil ve Dvoře Králové 31 let a dorostl do rozměrů, že už mu byly Vodní světy malé. Za celou dobu se mu v safari parku nepovedlo rozmnožit. Proto se i s družkou Penelopou přesunul do polské Lodže, kde má mnohem prostornější nádrže.